Tir carico di cozze a fuoco lungo la statale: illeso il conducente, traffico in tilt all'alba

Fiamme alle prime luci del giorno lungo la statale Lecce-Bari. Il rimorchio di un tir che trasportava mitili si è incendiato all’alba di oggi (martedì 25 luglio) mentre il mezzo pesante percorreva la strada statale 379 in direzione Bari subito dopo lo svincolo per Torre Canne e Pozzo Faceto, in territorio di Fasano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia stradale e l’Anas.

Il traffico

La carreggiata nord della statale 379 è stata chiusa al traffico per consentire gli interventi di soccorso e per mettere in sicurezza la zona.