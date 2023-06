Gino Mader, morto ciclista al Giro di Svizzera: è caduto in un burrone a velocità altissima. Il suo team: «Siamo devastati»

Dramma nel ciclismo: è morto Gino Mader, il corridore elvetico uscito di strada ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera e precipitato in un burrone a velocità altissima. A darne notizia la sua squadra, il Team Bahrein.

Mader, 26 anni, era stato rianimato subito dopo il terribile incidente e ricoverato in gravissime condizioni. Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all'ospedale di Coira.

«I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Gino», ha scritto il suoi team sui social. Mader era caduto ad alta velocità, oltre gli 80 chilometri all’ora, e con lui anche Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers, che fortunatamente non aveva riportato gravi conseguenze, a parte una ferita alla spalla e una commozione cerebrale.

Swiss cyclist Gino Mader has died at the age of 26.



He crashed heavily on stage five of the Tour de Suisse. pic.twitter.com/mXzak22gAa

— BBC Sport (@BBCSport) June 16, 2023