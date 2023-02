Fuga di cervelli? Non solo, anche gli atleti emigrano. E nel ciclismo arriva l'iniziativa "io resto a Sud"

Dal sud non solo fuga di cervelli, ma anche di atleti, spesso in tutte le discipline sportive. Ecco allora l'idea, nel ciclismo, di Giovanni Sardone e Ivan De Paolis di creare "Io resto al Sud" un team destinato ad evitare l'emigrazione di talenti pugliesi dai 6 si 18 anni. Non solo: fondamentale la sinergia con la squadra "Area Zero D'Amico" (unica realta' professionistica dalle Marche in giù) che accoglierà le migliori risorse di casa nostra.

La presentazione

L'iniziativa è stata presentata a Gallipoli, alla presenza del sindaco Stefano Minerva e del Presidente del Comitato Provinciale di Lecce Sergio Quarta, dove Area Zero sta preparando la stagione agonistica. Dodici ciclisti, fra cui un calabrese e due pugliesi, stanno percorrendo le strade del Salento allenandosi e godendo dello spettacolo naturale che ogni angolo di questa terra offre. Per i giovani appassionati delle due ruote, quindi, la possibilità di crescere a casa propria con la seria prospettiva di coltivare il sogno professionistico.