Ciclismo, campionati assoluti in Puglia: vince Zana

Filippo Zana, 23enne veneto di Thiene della Badiani SF, ha vinto la prova in linea su strada dei campionati italiani di ciclismo, svoltasi da Castellaneta Marina ad Alberobello, lungo 237 km interamente in Puglia, per la prima volta nella storia. Zana si è imposto in uno sprint di un gruppetto di quattro fuggitivi presentatisi sul traguardo. Al secondo posto Lorenzo Rota, terzo Samuele Battistella, quarto Andrea Piccolo.

