Tragedia in serata: uomo in bici travolto e ucciso

Tragedia in serata, intorno alle 20, a Triggiano (in provincia di Bari): un uomo in bici è stato travolto e ucciso da un’auto. L’ennesimo dramma sull’asfalto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Bariblu, proprio a due passi dal bowling, lungo la strada provinciale 60 che conduce al vicino quartiere San Giorgio, nel capoluogo. L’uomo in sella alla bicicletta, di nazionalità georgiana, sarebbe stato investito da una vettura e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

I rilievi

Sul posto il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ciclista, e i carabinieri della compagnia di Triggiano che stanno effetuando i rilievi. Una scena terribile alla quale hanno assistito numerosi automobilisti di passaggio.