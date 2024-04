Incidente stradale sui viali: ferito 16enne

Grave incidente stradale tra auto e scooter in serata a Lecce. Ad avere la peggio nel violento impatto, avvenuto nei pressi di un ipermercato su viale della Libertà, è stato il giovane di 16 anni, in sella allo scooter 50 modello Scarabeo, sbalzato dalla sella e caduto sull’asfalto. Il minorenne alla guida dello scooter, rimasto ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale a Lecce, per una importate ferita rimediata agli arti inferiori. Sulle cause dello scontro sono gli accertamenti degli agenti di polizia locale, intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi planimetrici.

Poli Bortone



Sui rischi della strada, in particolare dell’arteria cittadina interessata dal sinistro stradale, è intervenuta con una nota la candidata sindaca per il centrodestra a Lecce, Adriana Poli Bortone. «Dobbiamo aspettare l’irreparabile prima di intervenire? Una situazione che richiede interventi urgenti ed immediati per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza dei residenti della zona.

I cittadini prima di uscire di casa devono fare il segno della croce per evitare le auto che sfrecciano. E non è questo l’unico problema, perché su quella strada mancano dissuasori di velocità e delle strisce pedonali resta solo un lontano ricordo. Non sono visibili agli automobilisti e per i pedoni diventa rischioso l’attraversamento. Eppure è una zona molto frequentata, con numerose attività commerciali e con scuole nelle vicinanze. Serve attenzione per la sicurezza in una città che non può essere lasciata allo sbando, non può diventare terra di nessuno, in attesa che qualcuno dica successivamente: una tragedia annunciata».