L'ex pentito Scu Silvano Galati ferito al volto dal figlio con una sprangata

Il 69enne Silvano Galati di Supersano, ex pentito della Scu, è finito in ospedale con la frattura dello zigomo a seguito di un colpo al volto sferrato dal figlio con una spranga di ferro. L'allarme per i soccorsi è stato lanciato da un familiare, intervenuto in casa del 69enne dopo aver ascoltato il violento litigio.

Il ferito, noto alle cronache anche per le sue dichiarazioni sui rifiuti tombati nel basso Salento, è stato ricoverato in codice rosso al “Cardinal Panico” di Tricase e sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri

Sull'episodio avvenuto martedì scorso indagano i carabinieri della locale stazione e dei colleghi di Ruffano.

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti effettuata dai militari, alla base dell'aggressione ci sarebbero dei dissidi familiari tra padre e figlio 46enne. Non è esclusa tuttavia nessuna pista. L'uomo è stato denunciato con l’accusa di lesioni gravi.