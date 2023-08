Tromba d'aria sulla costa: danni ai lidi nel Basso Salento

Una violenta tromba d'aria ha turbato il primo pomeriggio di quanti stavano trascorrendo la vigilia di Ferragosto in spiaggia sul litorale ionico. In particolare la tromba d'aria si è abbattuta a Torre San Giovanni, prima in mare e poi anche sulla spiaggia, causando danni ad alcuni lidi. Ombrelloni divelti, lettini spinti a diversi metri di distanza e strutture crollate. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Danni ai lidi: il video