Vandali a scuola nella notte in pieno centro: imbrattano muri e rubano i soldi e merendine dalle macchinette

Muri imbrattati, escrementi nelle aule e distributori di snack fuori uso. E’ questo il triste risultato delle incursioni notturne di alcuni vandali, venute alla luce questa mattina (24 febbraio), all’orario di apertura degli istituti scolastici “Cesare Battisti” e “Galilei-Costa” in pieno centro a Lecce. La scoperta effettuata da docenti e operatori scolastici è stata denunciata alla Polizia, intervenuta sul posto con gli agenti per i rilievi.

Cosa è successo



Secondo una prima ricostruzione i responsabili delle azioni avrebbero agito nella notte, col favore del buio. Nella scuola Primaria Cesare Battisti i vandali si sono concentrati sui distributori automatici di snack, con l’obiettivo di portare via merendine e svuotare le cassette interne delle monetine.

Non contenti del bottino, o forse intenzionati a creare disagio nelle lezioni, i vandali hanno sfruttato l’accesso adiacente per salire sino al piano superiore dove si trovano le aule dell’istituto superiore - Galilei-Costa - e compiere un secondo raid. Pochi minuti sono stati sufficienti per scardinare le porte d’ingresso di segreteria e alcune aule, per poi imbrattare i muri con escrementi e svuotare i cestini sui pavimenti. Con gli ambienti sporchi e messi a soqquadro i due istituti scolastici sono stati costretti a sospendere le attività didattiche e a disporre una sanificazione dell’intero edificio. Le lezioni riprenderanno lunedì prossimo.