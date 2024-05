Studenti e genitori incontrano l'Unione Sportiva Lecce

L'Unione Sportiva Lecce incontra gli studenti dell'’Istituto Comprensivo di Andrano. L'incontro promosso dal dirigente scolastico, Ivano De Luca, si terrà venerdì 3 maggio 2024 – ore 18 - presso la sede centrale dell'istituto, situata in via del Mare 15 ad Andrano.

All'evento partecipa il presidente dell'U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani e della moglie Marina D'Arpe, insieme al presidente della Commissione Sport al Senato, il senatore Roberto Marti. Gli studenti, i genitori e i docenti avranno l'opportunità di interagire e confrontarsi con i rappresentanti del mondo dello sport e della società.

«Sono felicissimo di aver dato alla nostra comunità un evento di questo tipo per la prima volta nella storia di questa scuola. Lo sport, l'attività fisica e il gioco di squadra sono pilastri fondamentali per una crescita sana dei nostri ragazzi. Questo incontro rappresenta un'opportunità straordinaria per trasmettere valori di impegno, sacrificio e lealtà che sono essenziali per il loro futuro», ha dichiarato De Luca.