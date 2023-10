Trova vecchi buoni postali che oggi valgono 185mila euro: la battaglia di Lucia per riavere il suo denaro

In un libro a casa di parenti ormai morti trova tre buoni postali fruttiferi, ciascuno del valore nominale di lire 5 mila, emessi nel 1993, per un valore totale di 15 milioni di vecchie lire. Così Lucia Giorgiani, una donna di 76 anni di Andrano, nel Salento, si è rivolta ad Associazione Italia per cercare di recuperare il denaro che oggi, secondo la valutazione di un esperto, ammonterebbe a circa 185mila euro.



La persona ha conferito mandato all'Associazione Italia (www.associazioneitalia.eu), che si occupa su scala nazionale ed internazionale del rimborso dei buoni postali e dei titoli di Stato, al fine di agire al fine del recupero della somma presso le Poste italiane ed il Ministero delle Finanze obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti addirittura anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana.





I dati



Solo per offrire qualche dato statistico: In Italia ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito "Antichi" (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili) e, purtroppo, c'è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento.