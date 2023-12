Ladri a scuola: colpo messo a segno all'istituto Galileo Galilei di Lecce

Ancora una scuola nel mirino dei ladri di "merendine e bevande". Questa volta è toccato all'istituto superiore "Galileo Galilei" di piazza Palio a Lecce, dove sono stati saccheggiati i distributori automatici di bevande e snack sia delle monete che dei prodotti contenuti all'interno. La scoperta della "visita" dei ladri e del furto, avvenuto probabilmente domenica notte, è stata fatta ieri mattina - lunedì 18 dicembre - alla riapertura dell'edificio scolastico.

L'azione dei ladri, per diversi aspetti, richiama i precedenti colpi messi a segno sempre nel quartiere stadio, in particolare nella scuola "Stomeo Zimbalo" in cui è stato bruciato anche un server da Pc e nel centro sociale per anziani.

Sulla serie di furti indagano gli agenti della Questura di Lecce.