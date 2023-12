Maltempo in Puglia e danni, la mareggiata distrugge un lido nella baia di Torre dell'Orso. A Monopoli abbattuto l'albero di Natale in spiaggia

Il maltempo in Puglia ha creato i primi danni: il più grave a Torre dell'Orso in provincia di Lecce, dove una forte mareggiata ha cancellato uno dei lidi della Baia dell'Orsetta. A Monopoli invece, in provincia di Bari, una mareggiata ha abbattuto l’albero di Natale che era stato realizzato in spiaggia.

Il lido "cancellato"

Il mare sotto la furia del vento si è abbattutto prepotentemente sulla costa asriatica salentina. E a Torre dell'Orso ha distrutto la struttura in legno del Lido Baia d'Oriente. Un video pubblicato sulla pagina facebook "Sei di Torre dell'Orso se....." testimonia quanto accaduto nella baia. Sull'arenile restano solo le strutture in legno spezzate in due dal mare e strascinate sulla sabbia. A pochi minuti dalla pubblicazione il video è diventato virale.

I danni nel barese

E' stato invece abbattutto dalla furia del vento il grande albero di natale che era stato realizzato in spiaggia a Porto Rosso a Monopoli. Il grande abete era stato inaugurato il giorno dell'Immacolata e addobbato dagli ospiti delle rsa, detenuti e dai piccoli ospiti della Fondazione Debellis.