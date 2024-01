Albero cade su un'auto parcheggiata, tragedia sfiorata a San Lazzaro

Questa volta non ci sono stati agenti atmosferici eccezionali che hanno contribuito e inciso su quanto avvenuto in via Casotti, ancora una volta nel quartiere San Lazzaro a Lecce, dove un grosso albero, nel corso della mattinata è crollato al suolo andando a travolgere un veicolo che era in sosta lungo quel tratto di strada. Solo per un caso né un pedone né un veicolo si sono trovati a passare sotto quell'albero che è finito al suolo.

Via Casotti è quindi ancora una volta al centro delle cronache cittadine per via di quella che oramai si può definire l'ennesima caduta di un albero.

Nelle precedenti occasioni però a giocare un ruolo fondamentale erano stati gli agenti atmosferici, questa volta invece è accaduto senza che ci siano stati fattori esterni ad incidere. Un elemento che dovrebbe spingere ad una necessaria e quanto rapida riflessione il Comune sullo stato di salute del verde in particolare nel quartiere San Lazzaro, dove episodi di questo genere sono oramai frequenti.