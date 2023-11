Cade albero, donna morta a Roma Monteverde in via di Donna Olimpia. Raffiche di vento sino a 70 km/h

Una donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense. I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla. Ma tutti i tentativi non hanno raggiunto l'obiettivo sperato. Sulla strada gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Giannino Caria. La donna, Teresa Veglianti di 82 anni, è stata travolta e uccisa da un platano alle 10.30 del mattino. L'anziana era insieme al figlio quando la chioma dell'albero le è caduta addosso. La polizia mortuaria ha portato via la salma. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte della donna di 81 anni. Sul posto si è recato il pm di turno, Eugenio Albamonte coordinato dall'aggiunto Giovanni Conzo. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Gli inquirenti disporranno l'autopsia e procederanno al sequestro dell' albero caduto. Le indagini sono affidate alla Forestale.



Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in via di Donna Olimpia dove, fanno ancora sapere dal Campidoglio, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

Ira residenti: «Esposti a vuoto sugli alberi»

Abbiamo scritto al municipio, alla procura e al servizio giardini e nessuno ha mai risposto». Lo dice all'Adnkronos Marco Furciniti, amico di famiglia dell'anziana morta dopo essere stata travolta da un platano. «Questa mattina eravamo tutti al bar, Teresa (la vittima, ndr) era insieme ai suoi tre figli. C'era tantissimo vento, abbiamo sentito un botto tremendo e la signora è rimasta sotto all'albero crollato. Una tragedia annunciata - aggiunge - Abbiamo tagliato gli alberi da soli con le motoseghe, in passato, il quartiere è abbandonato a se stesso. Come tutta Roma. Al sindaco ho detto che bisogna controllare. Anche perché oggi è sabato, ma se fosse successo venerdì la scuola era aperta e sarebbe potuta andare anche peggio».

Forte vento a Roma

Sono stati sette nella mattinata gli interventi di soccorso del 118 a Roma per alberi caduti a causa del forte vento con raffiche sino a 70 km/h: il bilancio e di 6 feriti e una donna morta. Sul Grande raccordo anulare in carreggiata interna al km 59 una donna di circa 40 anni è stata trasportata in codice verde al Sant'Eugenio. Sulla Via del mare verso Ostia un uomo di 65 anni, in codice verde, ha rifiutato il trasporto. A Palombara un albero ha ferito una donna di 28 anni, in codice verde, che ha rifiutato di essere trasportata in ospedale. In via del Pergolato una donna sui 50 anni in codice giallo è stata portata al San Giovanni. In via don Pasquino Borghi i sanitari del 118 hanno soccorso una donna di 67 anni donna e l'ahho trasportata in codice verde al Campus biomedico. Intervento anche in via Palmiro Togliatti donna codice giallo al Pertini . La donna morta a Monteverde aveva 82 anni e, al momento del crollo dell' albero, era in compagnia del figlio, che è in stato di shock assistito dagli psicologi ma non necessita di trasporto in ospedale.