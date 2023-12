Margherita di Savoia, in spiaggia spunta un albero di Natale e parte il concorso dei balconi. Come funziona

È arrivato il clima natalizio a Margherita di Savoia, anche in luoghi insoliti. Quest’anno il Natale qui è sia vista mare che vista balconi. Ieri è stato inaugurato e illuminato un albero di Natale alto nove metri, piantato nella sabbia, in corrispondenza della zona delle Terme. L’iniziativa è di Asba, l'associazione degli stabilimenti balneari di Margherita, in collaborazione con alcune aziende della Valle dell'Ofanto, e punta a radunare gente in spiaggia, per godere del clima natalizio in compagnia del “mare d’inverno”.

«È la prima volta che in zona viene piantato un albero di Natale in spiaggia – dice Antonio Capacchione, presidente dell’Asba -. L’idea è quella di uscire dagli schemi. Tempo permettendo, organizzeremo tanti eventi intorno al nostro abete, dalle domeniche e vigilia natalizia con vin brulè, dolciumi e caldarroste all’arrivo di babbo Natale ed elfi per i bambini. Non mancheranno lettini per intrattenersi in spiaggia nel weekend».

Il concorso del Comune

Intanto, il Comune di Margherita ha messo in campo un concorso, ideato da un’attività locale, per il miglior balcone addobbato. “La magia del Natale sui balconi” è alla prima edizione e nasce dalla volontà di abbellire il nostro paese – commenta Francesca Santobuono, assessore al Turismo -. Ringraziamo il Laboratorio Palazzo, sponsor che ha ideato e sostenuto questa iniziativa». Per partecipare bisogna consegnare la scheda di adesione (completa di foto dell’allestimento) al Comune o via mail all’indirizzo ufficio.turismo@comunemargherita disavoia.it entro il 15 dicembre. I tre allestimenti, scelti dal giudizio popolare e da una giuria tecnica, riceveranno premi in denaro.

