Le vie dello shopping si accendono per Natale. Ieri, alle 18, il fascio di luci del Comune e le installazioni sistemate dai privati hanno illuminato per la prima volta le due strade del centro (via Argiro e via Sparano) e via Manzoni nel rione Libertà a Bari. Dagli angeli luminosi all’ingresso di via Sparano al pulmino natalizio in corso Vittorio Emanuele fino al trenino di via Argiro ed ancora l’albero luminoso davanti alla chiesa di San Ferdinando: sono tantissime le iniziative dei privati che hanno deciso di donare luci di Natale alla città. «Questa è solo una parte della magia che da oggi troveremo in città – ha detto il sindaco Antonio Decaro - Il resto lo faranno i cittadini, attraversando e vivendo i luoghi di Bari».

Le zone interessate dalla festa



E i lavori non sono terminati. La Cube comunicazione ha ad esempio chiesto al Comune di sistemare un albero di luminarie attraversabile in corso Vittorio Emanuele, una stella vicino alla Prefettura, un orso ad angolo con strada San Benedetto, una scritta “Xmas Love” in piazza Eroi del Mare, un cuore in piazza Massari, una stella attraversabile in via Argiro e un altro albero di Natale in via Sparano ad angolo con via Putignani.

In piazza del Ferrarese continuano gli interventi per l’allestimento del giardino incantato e dell’albero di Natale (alto 16 metri e con 50mila led) che saranno accesi il 6 dicembre, in occasione di San Nicola. Sempre il 6 dicembre aprirà la mostra “Art Revolution” all’interno dell’ex mercato del Pesce, una esposizione interattiva dei quadri parlanti: un evento multimediale in cui quattordici capolavori della storia dell’arte animati digitalmente racconteranno la loro storia creando un percorso didattico che attraverserà cinque secoli, dal rinascimento alla Pop Art, con un focus dedicato a Vincent Van Gogh.



Anche piazza Umberto si sta preparando al Natale con il grande albero e il villaggio gestito da Kiasso eventi. In programma attività di animazione, rivolte a bambini (0-12 anni) e famiglie, esperienze ludico-educative, spettacoli teatrali e di artisti di strada, letture animate, laboratori, concerti e letture di poesia. L’accordo quadro prevede anche un servizio di tipo fotografico destinato alle famiglie, con invio gratuito delle foto via mail nel rispetto della normativa sulla privacy, e uno di prenotazione online, tramite la creazione di un’app dedicata. Le attività di intrattenimento dovranno svolgersi dal lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 21, il sabato e domenica dalle ore 9 alle 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle 18; il 25 e 26 dicembre dalle ore 9 alle 22.

In piazza Umberto ci sarà anche una mostra mercato artigianale fino al 26 dicembre con 30 casette in legno, sul modello del mercatino sulla Muraglia. Non ci sono invece ancora certezze sulla pista di pattinaggio per la quale il Comune ha ricevuto una proposta di installazione. Ma non mancheranno sempre in piazza Umberto le giostre per i più piccoli, a cominciare dal trenino.



Intanto ieri sono iniziati i primi eventi per la festa di San Nicola con l’esposizione della statua del Santo e l’inaugurazione del presepe e dell'albero di Natale nella piazza antistante la Basilica.

