Mercatini, giostra a cavalli e il grande albero in piazza: a Lecce il Natale parte con l'accensione delle luminarie

Tutto pronto a Lecce per il via agli eventi di Natale. Come da tradizione l'atmosfera natalizia si crea con l'accensione delle luminarie di Natale in piazza Sant'Oronzo, prevista per domani - Sabato 2 dicembre - alle ore 19.15. Saranno accese le luminarie natalizie, allestite a cura di Mariano Lights, alla presenza dell'Amministrazione comunale e sulle note del coro gospel A.M. Family diretto da Elisabetta Guido.

I mercatini e la giostra in piazza Mazzini





Nelle casette in legno allestite in piazza Sant'Oronzo da oggi e fino al 7 gennaio troverà posto, tutti i giorni dalle 10 alle 23, il mercatino di artigianato ed enogastronomia “Che tipico Natale”, organizzato dall'associazione Nereidi, mentre in quelle di Piazza Mazzini è già attivo la Fiera dei giocattoli, addobbi e doni natalizi, con gli stand che sono accessibili a tutti dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 23. Lungo via Trinchese, è possibile visitare, con gli stessi orari di Piazza Mazzini e sempre fino al 7 gennaio, il Mercatino della Creatività, che ospita le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno.



In Piazza Mazzini, arriva la Splendida Giostra a cavalli, con un'lluminazione unica al mondo con 2600 punti luce (orario 10-24).

L'assessore Paolo Foresio





«Dopo l'anteprima di Leccesuona, l'iniziativa musicale e di animazione per bambini che ha allietato lo shopping durante il Black Friday, e i quattro giorni dedicati lo scorso fine settimana ai maestri cioccalatieri in piazza Sant'Oronzo, con l'accensione delle luminarie – dichiara l'assessore allo Spettacolo e alle Attività produttive Paolo Foresio – partiamo con le prime attività previste nel programma “Natale a Lecce”.

Si sta lavorando al presepe artistico e alla fiera dei pupi di Santa Lucia. Come sempre, le prossime settimane festive, saranno caratterizzate da musica itinerante in città, animazione per bambini in centro e nei quartieri, fiere e mercatini, concerti nelle chiese, artisti di strada e tante altre iniziative per coinvolgere grandi e piccoli».