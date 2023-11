Natale, 30 casette sulla Muraglia: torna il mercatino a Bari Vecchia

Articoli natalizi, borse e sciarpe rigorosamente fatte a mano, due stand di agroalimentare, due per le associazioni di volontariato. La “selezione” è stata rigorosa e nella giornata di ieri il Comune di Bari ha stilato la graduatoria definitiva per le 30 casette che comporranno il mercatino natalizio sulla Muraglia, i cui lavori inizieranno nelle prossime ore.

Le domande arrivate in Comune

«Molte domande – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone – sono state escluse perché appartenevano a commercianti con partita iva.

Vista la quantità considerevole di domande di partecipazione pervenute abbiamo deciso di nominare una commissione che ha valutato le proposte e selezionato le realtà che avranno la possibilità di esporre i loro manufatti». Gli spazi espositivi consisteranno in 30 casette posizionate lungo via Venezia nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio.

Gli espositori



Al bando sono stati ammessi a partecipare coloro che vendevano o esponevano oggetti di artigianato artistico, pezzi unici non seriali o prodotti creati con l’utilizzo di materiali da riciclo, così come opere d’ingegno a carattere creativo, purché in maniera non professionale; artigiani del settore alimentare, coltivatori diretti di prodotti agroalimentari biologici e/o tipici pugliesi, comunque non industriali, in possesso dei requisiti di accesso ed esercizio all’attività; organizzazioni onlus e di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ed enti filantropici.

Gli espositori potranno vendere esclusivamente addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, candele e altri oggetti in cera, prodotti d’artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati come pezzi unici e non seriali, prodotti artigianali non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve, dolci natalizi e prodotti gastronomici.



«Stiamo lavorando – spiega ancora Palone - per far sì che la città sia pronta ad accogliere il lungo mese di feste che ci attendono nel migliore dei modi, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti e dei manufatti locali che promuovano le nostre tradizioni e le eccellenze del territorio in chiave natalizia. Il mercatino di via Venezia è ormai un appuntamento fisso per i baresi e i tanti visitatori che arrivano in città per le feste e anche quest’anno l’appuntamento del 6 dicembre sarà rispettato». L’apertura dei mercatini è prevista dal 6 dicembre al 26 gennaio dalle ore 10 alle 22.30, tutti i giorni compresi i festivi; mentre il 23 dicembre sarà consentita l’apertura sino alle ore 24.

Le novità per il Natale 2023



Ma le novità per il Natale a Bari non finiscono qui. Sono in corso le trattative per la sistemazione anche di giostre in piazza Umberto oltre all’atteso Villaggio di Natale. Gli uffici tecnici stanno “prendendo” le misure per capire se si riesce ad installare la pista per il pattinaggio sul ghiaccio. Tutto dipenderà dall’estensione della pista e dello stesso villaggio. Confermato il trenino per i più piccoli, mentre non ci sarà la giostra di cavalli a due piani.

«Ho notato – conclude Palone – che diversi commercianti si stanno muovendo con loro fondi per regalare un Natale diverso in città e di questo li ringrazio tanto». Presto saranno sistemate anche delle installazioni luminose proposte da privati in piazza San Ferdinando, in corso Vittorio Emanuele, in piazza del Ferrarese e in via Argiro. In piazza del Ferrarese arriveranno il grande albero e il giardino incantato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA