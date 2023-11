Natale in città, al bando per le luminarie non partecipa nessuno. Ora è corsa contro il tempo. Ma c'è il villaggio di Natale

L’organizzazione del Natale a Bari subisce una battuta d’arresto. La gara per le luminarie, indetta dall’amministrazione comunale, è andata deserta. Nessuna azienda ha presentato domanda per occuparsi del servizio di allestimento di catene luminose e addobbi natalizi, compresi i servizi connessi e opzionali per le vie e piazze della città , con le modalità dell’accordo quadro di durata di 8 mesi e plafond massimo di spesa pari a 200.000 euro. Non è la prima volta che l’amministrazione indice una gara per “illuminare” la città nei giorni di festa. Ma l’assenza di domande crea non pochi problemi per il Comune che ora dovrebbe indire a tempo di record una nuova procedura.

L'amministrazione



«Stiamo preparando tutto per accogliere turisti, visitatori e residenti in una città magica, addobbata per il lungo mese di feste che come di consueto anima Bari dal 6 dicembre al 6 gennaio – aveva detto, in occasione della pubblicazione della gara, l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone - le luminarie baresi sono un addobbo di grande richiamo per i turisti e per i residenti dei Comuni limitrofi, che scelgono la città per trascorrere qualche ora del proprio tempo libero e fare qualche acquisto. Ormai da tempo la città di Bari vive con grande attesa e partecipazione il mese di festa che prende avvio con i festeggiamenti per il nostro santo patrono, che nella tradizione popolare in tantissimi Paesi del Mondo è il santo che porta i doni, a cui lo stesso Santa Claus è ispirato».

Nelle prossime ore sarà quindi pubblicata una nuova procedura di affidamento del servizio di allestimento di luminarie solo per le vie Sparano, Argiro e Manzoni ed installazioni luminose nel centro cittadino di Bari, con le modalità dell’accordo quadro, per la durata di otto mesi, rivolta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico.

«Permane l’interesse dell’amministrazione comunale di procedere con l’affidamento – si legge nella determina con la quale è stata dichiarata la gara deserta - per contribuire alla valorizzazione del territorio, attraverso l’allestimento con scenari illuminotecnici anche a tema natalizio, capaci di creare un’atmosfera accogliente e suggestiva.

L’obiettivo è di favorire le attività commerciali anche in considerazione dell’evidente utilità delle luminarie per l’attrattività e il forte richiamo turistico, in occasione di eventi di rilevanza cittadina e comunque salvaguardando il bassissimo incremento dei costi per illuminazione pubblica».

Il villaggio di Babbo Natale



Intanto è stato aggiudicato l’appalto biennale per l’allestimento del villaggio di Natale in piazza Umberto. La gara è stata vinta da Kiasso Eventi Distribuzione s.r.l., con sede in Bari, per l’importo complessivo di 197.000 euro (oltre Iva), per le annualità 2023-24 e 2024-25. Sarà compito del nuovo aggiudicatario allestire un bosco incantato in piazza Umberto - nell’area compresa tra via Andrea da Bari e il prolungamento di via Sparano sulla stessa piazza - abbellito da abeti, arbusti, agrifogli e altre piante ornamentali, da luci e musiche. Dovrà essere installato anche un albero di Natale. Il programma delle attività di animazione, rivolte a bambini (0-12 anni) e famiglie, dovrà comprendere esperienze ludico-educative, spettacoli teatrali e di artisti di strada, letture animate, laboratori creativi, concerti e letture di poesia. Le attività di intrattenimento dovranno svolgersi dal lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 21, il sabato e domenica dalle ore 9 alle 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle 18, il 25 e 26 dicembre dalle ore 9 alle 22.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA