Vandalizzati gli addobbi natalizi: "rapito" uno Schiaccianoci, mentre uno gnomo è rimasto "ferito"

Gnomi natalizi vandalizzati a Torre Santa Susanna, mentre a Francavilla Fontana fanno gola gli Schiaccianoci. Uno di questi é stato rubato davanti all’ingresso di un negozio di fiori. Due episodi che hanno suscitato l’indignazione degli esercenti e dei cittadini di entrambi i paesi. E i negozianti promettono che i vandali pagheranno.

Calci e pugni, "ferito" uno gnomo



A Torre vuoi per noia o per il gusto di distruggere quanto altri hanno costruito per addobbare una delle vie principali del paese un gruppetto di ragazzi ha preso di mira alcuni degli undici gnomi ubicati in via Roma grazie all’autotassazione di tre esercenti della zona. Uno dei tre ragazzi si é accanito con calci e pugni tanto da danneggiare uno gnomo ad altezza d’uomo fissato per terra sul marciapiede e a rovinare parti di altri due di questi simboli allegri e vivaci del Natale. I vandali sono entrati in azione venerdí sera dopo l’orario di chiusura dei negozi e la loro “impresa” é stata immortalata da una telecamera di videosorveglianza di un esercente. I colpevoli sono dei ragazzi che camminavano in gruppo. I negozianti annunciano battaglia: "Verrà sporta sull’accaduto denuncia da parte degli esercenti di via Roma presso la locale stazione carabinieri. Chi ha sbagliato sarà costretto a pagare le conseguenze di questo atto vandalico.



Rubato uno "Schiaccianoci"



A Francavilla Fontana giorni fa, invece, un ignoto ladro ha rubato uno “Schiaccianoci” natalizio molto grande collocato davanti al negozio di fiori “Petali di rosa” di via Di Vagno. Per compiere il furto si sarà servito di un camioncino per il trasporto di questo grande soldatino, peraltro ancorato alla parete e smontato. La tradizione ha mutato lo “Schiaccianoci” da simbolo di protesta a simbolo che rievoca tematiche come l’amore, la bellezza, la gentilezza. Ora fuori dal negozio é rimasto l’altro soldatino con la speranza che possa rimanere al suo posto come elemento decorativo per queste festività natalizie.