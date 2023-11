Natale allo Zoosafari: arrivano 50 installazioni con tema il mondo animale

In occasione del 50° anniversario dello Zoosafari, a Fasano arriva la magia del Natale con l’evento “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”, progetto promosso dal Comune, realizzato in collaborazione con il ministero del Turismo, la Regione, Euforica, Zoosafari, Uici Puglia e Paulicelli.

Oltre 50 installazioni luminose giganti che raffigurano gli animali, danzatori e danzatrici di fama internazionale e musica coinvolgente, uno spettacolo mozzafiato di fuochi barocchi e sei proiezioni artistiche sulle facciate delle principali chiese della città, sono solo alcune delle attrazioni che animeranno il natale fasanese.

Le installazioni



“Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” nasce dall’idea di realizzare una vera e propria mostra a cielo aperto di sculture luminose a tema animale, con una forte connessione a livello di marketing territoriale con il 50° anniversario dello Zoosafari di Fasano. Le installazioni che animeranno le principali piazze e strade del centro, attraverso lo strumento dell’arte, veicolano un messaggio chiaro: richiamano l’attenzione di ognuno di noi verso coloro con cui condividiamo questo pianeta e di cui abbiamo responsabilità.

Ideato appositamente per il Comune di Fasano, il progetto “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals” vedrà il centro storico della città popolarsi di più di 50 installazioni artistiche luminose: orsi polari, pinguini, gorilla, scimmie, giraffe, elefanti, farfalle, pavoni, canguri, cammelli, leoni sono le specie animali prescelte per le installazioni giganti che riproducono la fauna ospitata dallo Zoosafari e che saranno visibili sino al 6 gennaio 2024.

Il grande albero di Natale



Il progetto sarà coronato da un albero di Natale, alto 16 metri e popolato di animali, creato per l’occasione per l’allestimento di piazza Ciaia. Un unicum a livello internazionale che sarà il fulcro della visita. Alle tradizionali luminarie natalizie che solitamente vengono utilizzate per adornare le strade e le piazze più belle della città di Fasano, si aggiungono, quindi, vere e proprie sculture luminose di animali giganti e videoproiezioni sulle principali facciate delle chiese cittadine corredate da modellini tattili e spiegazioni accessibili.

Nella cerimonia di accensione di sabato 18 novembre alle 19.30, la città vivrà un momento unico nel suo genere tra la danza di alcune delle eccellenze pugliesi del panorama internazionale, il maestoso spettacolo di fuochi barocchi e le musiche evocative di Camille Saint-Saëns, Max Richter, Debussy, Strauss e Abel Korzeniowski. Il centro storico di Fasano si trasformerà, quindi, in una giungla urbana popolata da animali luminosi che sono delle vere opere d’arte a cielo aperto. «Quest’anno Fasano a Natale sarà bellissima, sostiene il sindaco Francesco Zaccaria. «Insieme ai tradizionali addobbi natalizi, grandi sculture luminose faranno brillare il cuore della nostra città per celebrare i 50 anni dello Zoosafari, autentica istituzione del turismo per Fasano e la Puglia. Invito i concittadini e tutti coloro che verranno a trovarci a vivere insieme a noi l’atmosfera unica, e ancora più magica, del nostro rinnovato centro storico». «È un momento di grande orgoglio per Fasano – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Galeota -, che grazie a questo progetto crescerà ancora di più in attrattività e identità, dando la possibilità a chiunque di vivere le esperienze autentiche della nostra città territorio e l’originalità delle tante sculture luminose a tema animali che omaggeranno i cinquant’anni di attività dello Zoosafari, una realtà produttiva conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali».

