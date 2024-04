Schianto in moto sulla statale: una donna in coma

Grave incidente questa mattina sulla Statale 379, in territorio di Fasano, all’altezza dello svincolo per Torre Spaccata. Una moto Bmw 1200 su cui viaggiavano un uomo di 52 anni e una donna di 45 anni, entrambi di Brindisi, per cause ancora tutte da accertare, è uscita di strada schiantandosi sul muretto costeggiante la carreggiata.

L'impatto

Nell'incidente la coppia è finita sull’asfalto. Non sono coinvolti altri veicoli. Dapprima soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio e poi da due ambulanze del 118 prontamente intervenute i due sono stati trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi. La più grave è la donna ricoverata in codice rosso e in stato di coma mentre l’uomo ha riportato alcune fratture agli arti. Spetterà alla Polizia locale di Fasano che ha effettuato i rilievi capire la dinamica del sinistro.