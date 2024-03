Studenti intossicati in Puglia, al via le verifiche sul pollo mangiato in hotel. I ragazzi sono rientrati a casa

Sono in corso verifiche da parte dell'Istituto zooprofilattico di Putignano, in provincia di Bari, su alcuni campioni di carne, tra pollo e suino, per i casi di sospetta intossicazione alimentare riscontrata all'interno di un gruppo di 158 persone, tra studenti e docenti in gita scolastica in Puglia. Lo comunica in una nota l'Asl Brindisi.

Il rientro a casa

Classi e professori dell'istituto tecnico industriale di Milazzo (Messina) hanno soggiornato in un albergo a Fasano, in provincia di Brindisi.

Il Sian (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e il Siav B (Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale) - che fanno capo al Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Brindisi - hanno inviato all'Istituto zooprofilattico di Putignano alcuni campioni degli alimenti consumati durante la permanenza in hotel dal gruppo e all'Arpa Puglia i tamponi ambientali effettuati su superfici di lavoro e un campione di acqua del rubinetto della cucina dell'albergo. In totale, nel gruppo di 158 persone, in 53 sono state trattati per «sintomi gastroenterici» in hotel, 11 nei punti di primo intervento territoriale e 5 nel pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni. L'intero gruppo è partito ieri per rientrare in Sicilia. Il direttore della struttura e il cuoco, responsabile operativo Haccp (il sistema aziendale di controllo degli alimenti), hanno riferito, informano dall'Asl, che tutto il personale di cucina è stato in servizio negli ultimi giorni e si trovava in buone condizioni di salute. «Nell'albergo erano presenti ulteriori 70 ospiti che non hanno lamentato disturbi. Tutti i risultati - conclude la nota - saranno oggetto di relazione conclusiva da parte del Coordinamento Mta (Malattie a trasmissione alimentare) del Dipartimento di prevenzione».