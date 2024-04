Insulti all'arbitro durante la partita: le scuse della società davanti a una pizza

Clima teso in campo e nervosismo sugli spalti? Le scuse della società al giovane arbitro arrivano davanti ad una pizza: succede su iniziativa della Bs Soccer Team Fasano dopo la partita con l'under 15 della Virtus Mesagne.

Gli insulti all'arbitro

Il tutto nasce dal fatto che durante il match alcuni genitori dei giovanissimi calciatori fasanesi hanno cominciato ad insultare il direttore di gara, oltretutto coetaneo degli stessi atleti in campo. Ma in tribuna vi era anche il presidente della Bs nonché allenatore Gianclaudio Semeraro da sempre attento a che i suoi giocatori tengano un comportamento corretto sia dentro che fuori dal campo. Semeraro ha dunque preteso che i genitori si chiarissero e si scusassero con l’arbitro che era seguito in tribuna anche dai genitori. Ma ha fatto di più.

La cena della riappacificazione

Ha deciso di invitare il direttore di gara e la sua famiglia a cena per trascorrere una serata insieme in allegria e spensieratezza. E così ci si è ritrovati tutti insieme a tavola tra sorrisi, strette di mano e buon cibo.

Sbagliare si può, rendersi conto dell'errore è un gesto di grande maturità d'animo.