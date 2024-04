Crac Fc Bari 1908, assolto l'ex arbitro Paparesta: «Mai lucrato sulla società»

L'ex arbitro Gianluca Paparesta, è stato assolto con formula piena da tutti i capi di imputazione nel processo di primo grado dove era imputato di bancarotta fraudolenta per il crac della Fc Bari. Paparesta aveva guidato la società, nata dalle ceneri dell'As Bari, dal 2014 al 2016.

Secondo l'accusa, quando era presidente, Paparesta avrebbe omesso il pagamento di imposte e tributi per 1,5 milioni. Così nel bilancio societario del 30 giugno 2015 risultava un patrimonio netto in attivo pari a 500 mila euro. Quando, invece, secondo l’impianto accusatorio, sarebbe stato in negativo di 1,5 milioni.

Le dichiarazioni dell'ex arbitro



Nella precedente udienza del processo con rito abbreviato la procura di Bari aveva chiesto l'assoluzione.

Richiesta accolta dal giudice Rosa Caramia che ha assolto Paparesta. L'ex arbitro, che ha calcato i campi della serie A, ha reso dichiarazioni spontanee in aula: "Non mi sono mai, in alcun momento, approcciato alla gestione della società con l’animus del bancarottiere o comunque con l’intenzione di appropriarmi indebitamente di beni o di nuocere ai creditori. Tutto quello che ho fatto, io so di averlo fatto nella massima buona fede e comunque rimettendoci economicamente tutti i miei risparmi, e non certo arricchendomi".