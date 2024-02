Designato il direttore di gara di Bologna-Lecce: con lui mai una gioia per i giallorossi

Sarà Gianluca Manganiello a dirigere domenica Bologna-Lecce. La sfida del "Dall'Ara", valida per la 24ª giornata della Serie A Tim, si giocherà alle ore 15. Nei precedenti sei incroci con il direttore di gara piemontese la squadra giallorossa non è mai riuscita a vincere. Il bilancio infatti è di 1 pareggio (1-1 ad Alessandria) e ben 5 sconfitte (4-2 all'Olimpico con la Lazio, 1-2 in casa con la Spal, 2-0 sul campo dell'Inter, 1-2 di nuovo al Via del Mare con il Napoli e infine 1-0 in questa stagione a Bergamo con l'Atalanta). Che dire, in vista del match di Bologna c'è solo da augurarsi che il vento soffi alle spalle della squadra di mister D'Aversa.

La "squadra" di Manganiello

Già detto dell'arbitro centrale Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, gli assistenti saranno Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo mentre il Quarto uomo sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Al Var è stato designato Luca Pairetto della sezione di Nichelino, Avar Simone Sozza della sezione di Seregno.