Come ha fatto (e perché) Alessandro Cipressa a rompersi le due ginocchia in contemporanea? La spiegazione

Talmente brutto (e sfortunato) l'infortunio da non sembrare vero. Alessandro Cipressa, assistente arbitrale appartenente alla Sezione di Lecce, si è rotto entrambe le ginocchia durante la partita tra Cosenza e Catanzaro. Rottura di entrambi i tendini rotulei in un secondo - o poco più -, ma come è stato possibile?

Il guardalinee subisce la rottura di entrambi i tendini rotulei.

In breve: nella dinamica dell'azione esegue una sorta di "Sissy Squat" con forte spostamento del carico inerziale sui tendini rotulei, deputati alla protezione del ginocchio e all'allineamento tra coscia e gamba.

L'infortunio di un guardalinee è raro ma non è impossibile. È evidente che si tratta di un problema che ha avuto in "solitaria" e senza evento traumatico con un calciatore.

La spiegazione scientifica è in un "sissy squat": Cipressa ha spostato all'indietro il peso del corpo e ha perso l'equilibrio.

Il peso si è spostato sui tendini rotulei: ha ceduto prima la gamba sinistra, poi la destra. La posizione innaturale ha permesso in un secondo un evento che a un calciatore di solito non capita: la rottura contemporanea di entrambi i tendini.