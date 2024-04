Rapina in masseria nella zona di Fasano: un colpo messo a segno a Torre Coccaro, l'altro sfuma

A distanza di poco più di 24 ore dalla rapina messa a segno ad un centro scommesse in via Roma si registrano sul territorio di Fasano due altri allarmanti episodi legati alla criminalità. Nella notte scorsa una banda di rapinatori armati e incappucciati ha preso di mira due note masserie, da tempo adibite a strutture ricettive, ubicate tra Fasano e Savelletri. In un caso la rapina è andata a buon fine. Intorno alle 2 della notte in quattro incappucciati ed armati di pistole e coltelli sono entrati a piedi nella masseria "Torre Coccaro", hanno raggiunto la reception della struttura ricettiva e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare dal personale presente i soldi custoditi in cassaforte. Il bottino è in corso di quantificazione. Arraffato il denaro, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un Suv.

In un’altra struttura ricettiva, "Masseria San Nicola" non molto distante dalla prima, il colpo è fallito perché il personale in servizio, accortosi della apertura anomala del cancello di ingresso, ha dato l’allarme e sul posto sono giunte le pattuglie dei vigilantes. Sui due episodi indagano i Carabinieri della compagnia di Fasano.