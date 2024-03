Rapina una donna anziana nel giorno di Natale: arrestato

Entrò in casa di una donna anziana, pensando fosse vuota. Ma quando si accorse che c’era la proprietaria la ferì nel tentativo di rapinarla. I carabinieri del Comando Stazione di Taviano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di un uomo, indagato per tentata rapina impropria.

La rapina il giorno di Natale



La misura cautelare è scaturita dall’attività investigativa condotta dai carabinieri, i quali hanno identificato l’uomo come presunto autore della rapina commessa il giorno di Natale del 2023 aidanni di una donna anziana nel centro abitato di Taviano.

In particolare lo stesso, quella sera, sarebbe entrato all’interno dell’abitazione dell’anziana approfittando della sua assenza per commettere un furto ma, accortosi del rientro della donna, si sarebbe dato alla fuga spintonandola e facendola cadere per terra. I militari, intervenuti prontamente sul posto, hanno soccorso la vittima che riportò lesioni valutate dai sanitari guaribili in 8 giorni.

L’immediata attività investigativa ha poi consentito di identificare il presunto rapinatore che, essendo trascorsa la flagranza, fu solo denunciato. Considerato che lo stesso si sarebbe poi reso irreperibile, è partita la richiesta di misura cautelare. L’uomo si trova nel carcere di Lecce. Deve rispondere di tentata rapina impropria aggravata poiché commessa in

abitazione ai danni di persona ultrasessantacinquenne.