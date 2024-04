I carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara) hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne della provincia di Barletta-Andria-Trani per detenzione ai fini di spaccio di droga. Fermato a un posto di controllo all'altezza del casello Pescara Ovest dell'A14, l'automobilista con il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisire il veicolo: all'interno hanno trovato 13 panetti di eroina per un peso complessivo di sei chili e mezzo.

L'uomo è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Chieti, come disposto dal sostituto procuratore di turno Maria Domenica Ponziani.