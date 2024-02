Rapina un'anziana della borsa: riconosciuto grazie alle telecamere e arrestato

Lo scorso gennaio aveva sorpreso un'anziana sull'uscio di casa e l'aveva rapinata della borsa, trascinandola per alcuni metri. I fatti a Noicattaro. A distanza di poco più di un mese, l'uomo è stato riconosciuto e arrestato dai carabinieri.

L'arresto

Il 18 gennaio i carabinieri sono intervenuti in soccorso di una 84enne che, trovandosi sull’uscio della propria abitazione, aveva subito una rapina da parte di uno sconosciuto che non esitava a trascinarla per alcuni metri pur di strapparle la borsa. L’uomo, un 36enne originario di Noicattaro, con precedenti specifici, è stato riconosciuto grazie all’analisi delle immagini acquisite attraverso le telecamere e portato in carcere a Bari.