Anziana rapinate: due arresti

Due uomini, entrambi di 57 anni, originari di Barletta e con precedenti penali, sono stati arrestati dalla Polizia per rapina aggravata in concorso perché considerati i responsabili di tre colpi ai danni di donne anziane avvenute a Trani la scorsa estate. Ai due, uno dei quali è stato rintracciato a Motta di Livenza, nel Trevigiano, l'altro a Barletta, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della procura.

Le indagini

Secondo quanto accertato dalle indagini, i due rapinavano le vittime, che hanno una età compresa tra gli 84 e 61 anni, dopo averle seguite e averne studiato le abitudini.

Spesso le avvicinavano a bordo di un'auto e in pochi attimi, uno dei due raggiungeva la malcapitata di turno, la strattonava riuscendo a impossessarsi con forza di gioielli e collane, per poi fuggire. In una occasione, una delle donne rapinate ha riportato ferite. Dall'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza delle zone in cui sono state compiute le rapine, i poliziotti sono risaliti all'auto, intestata a uno dei due, e alla loro identità. Uno degli indagati, inoltre, avrebbe rapinato anche una agenzia di scommesse a Barletta e lo avrebbe fatto senza la complicità dell'altro 57enne. L'uomo avrebbe fatto irruzione nel centro scommesse con il volto coperto da un passamontagna e minacciando due dipendenti con una pistola, sarebbe riuscito a farsi consegnare l'incasso della giornata.