Tentata rapina ad agricoltore: due arresti

Avrebbero minacciato con un coltello e aggredito un uomo per derubarlo dei contanti che aveva con sé. Solo l'intervento degli agenti della polizia ferroviaria ha evitato il peggio e permesso l'arresto dei due presunti autori. Si tratta di cittadini stranieri, irregolari sul territorio italiano, che ora sono in carcere a Trani con l'accusa di tentata rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito finora, l'episodio risalirebbe ai giorni scorsi.

La vittima è un agricoltore che aveva appena riscosso lo stipendio guadagnato lavorando venti giorni nelle campagne della città e pari a mille euro.

Con ogni probabilità, i due indagati lo avrebbero seguito notando che aveva in tasca i contanti. L'avrebbero poi avvicinato non lontano dai giardini De Nittis, in pieno centro cittadino, per poi minacciarlo con violenza, spintonandolo e dandogli qualche schiaffo, per convincerlo a consegnare il denaro. L'agricoltore, nonostante fosse impaurito, è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi in stazione. Lì però è stato aggredito mentre era fermo sulla banchina ferroviaria. È stato l'arrivo degli agenti a fermare i due rapinatori che sono stati arrestati in flagranza di reato. La vittima è stata soccorsa e medicata sul posto dal personale del 118.