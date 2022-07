Investito dal trattore: agricoltore ricoverato in codice rosso

Stava lavorando con il trattore, in un campo di sua proprietà, quando qualcosa è andata storta, ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto gravemente ferito. È successo a un uomo del Foggiano, nelle campagne di Apricena. L'agricoltore, 64 anni, è stato trasportato con l'elisoccorso presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo: è in codice rosso, in gravissime condizioni. Sul posto, oltre il personale del 118, i carabinieri.

