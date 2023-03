Estorsione, agricoltore minacciato e costretto a concedere i terreni per il pascolo abusivo: quattro arresti

Per pascolare i loro animali avrebbero utilizzato abusivamente i terreni di un agricoltore che a settembre scorso è stato minacciato e che poi ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Questa mattina, i militari della Compagnia di San Severo, in provincia di Foggia, con la collaborazione dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, della Sat 11° Reggimento Puglia e di unità cinofile specializzate, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di quattro persone, ritenute presunte responsabili del reato di estorsione continuata.

Le indagini che hanno portato agli arresti

Le indagini, svolte dagli investigatori dell'Arma, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo dauno e sviluppate sia attraverso metodi tradizionali che mediante attività tecniche. Gli indagati, per ottenere un profitto indebito derivante dalla mancata locazione di terreni adatti al pascolo dei loro animali e forti della propria forza intimidatrice, non avrebbero esitato a minacciare ed a intimorire la vittima, utilizzando così i suoi terreni per il pascolo abusivo dei loro capi di bestiame.

A seguito delle prove raccolte dai carabinieri della Compagnia di San Severo, la Procura della Repubblica di Foggia, ha potuto chiedere ed ottenere dal gip del Tribunale le quattro misure cautelari. Nei prossimi giorni si svolgerà l'interrogatorio di garanzia.