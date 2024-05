Un 17enne di Foggia è stato arrestato dalla polizia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello.

Gli agenti della polizia ferroviaria di Foggia, nell'ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati ai danni di viaggiatori, hanno controllato il ragazzo mentre sostava nei pressi di un binario. Il 17enne, che ha reagito alla perquisizione degli agenti, con spintoni e graffi, è stato trovato in possesso di un coltello, due cacciaviti e di due grandi maschere in gomma raffiguranti volti umani. Il ragazzo è stato quindi condotto presso l'istituto penitenziario per minori di Bari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.