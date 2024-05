G7 a Brindisi, porto interno off limits: il rebus voli in aeroporto e motobarca

Aeroporto e porto di Brindisi “osservati speciali” in vista del G7. A poco più di tre settimane dall’arrivo dei grandi della Terra tra Fasano ed il capoluogo adriatico si definiscono gli ultimi dettagli su quelle che potranno essere anche le attività di queste due infrastrutture fondamentali. Strutture fondamentali che hanno la necessità di una pianificazione che abbia come primo criterio quello di garantire la massima e piena sicurezza. Ed è per questo che in queste ore tutte le autorità coinvolte nel sistema dei voli ( tra cui intelligence servizi segreti internazionali, Enac ed Aeroporti di Puglia) stanno ultimando quelle che saranno le misure dal 13 al 15 giugno.

L'inibizione dello spazio aereo

Si attende ad ore che possa essere definita in maniera ufficiale l’eventuale inibizione dello spazio aereo tra Bari e Brindisi almeno nei tre giorni del vertice mondiale.

Sul fronte portuale a Brindisi le misure di sicurezza prevederebbero la chiusura per il 13 giugno (nel Castello Svevo ci sarà la cena ufficiale alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella) del porto interno. Tra le ipotesi anche il possibile blocco della motobarca che collega il Casale al centro. Su questa misura non ci sono ancora, però, certezze. Così come valutazioni in corso ci sono per l’arrivo della nave da crociera Marella Explorer, per il 13, che sarà ormeggiata a Costa Morena. Previsto poi un rafforzamento dei controlli anche sul fronte dei traghetti per gli arrivi dall'estero.

Gli elicotteri

Sul fronte infrastrutturale, invece, proseguono le attività di realizzazione delle sette postazioni a Savelletri, tra aree private e pubbliche, per permettere l'atterraggio in massima sicurezza degli elicotteri con cui giungeranno a Borgo Egnazia i leader dei sette Paesi membri e Papa Francesco.

Le sette postazioni sono in corso di realizzazione in via Accademia Navale, lungo la strada che collega Savelletri al Capitolo e poi tra Borgo Egnazia e Masseria San Domenico. Frazione sulla costa di Fasano cantiere a cielo aperto in queste ore: lavori che riguardano la manutenzione stradale in più tratti e che proseguiranno per le prossime tre settimane. Ora l’attesa è anche per le ordinanze che disciplinano gli spostamenti dei residenti e le attività commerciali non solo nei tre giorni del vertice mondiale, ma le prime limitazioni potrebbero essere previste anche nei giorni precedenti.

Ordinanze che dovranno definire con esattezza anche il perimetro della zona di massima sicurezza (zona rossa) che si estenderà per diversi chilometri nell’area di Borgo Egnazia. «Sono in corso gli ultimi approfondimenti di questura e prefettura che a loro volta si rapportano con i sistemi di sicurezza internazionali. Non appena - spiega il sindaco di Fasano Zaccaria - gli ultimi dettagli verranno chiariti ci saranno le comunicazioni ufficiali che verranno predisposte dagli organi sovraordinati che gestiscono il tema sicurezza. Si vivrà qualche piccolo disagio, ma nulla in confronto al grande ritorno d'immagine che questo evento sta regalando a Fasano, alla provincia di Brindisi ed alla Puglia».

Comune che segue da vicino quello che è il coordinamento per il vertice mondiale in corso tra le autorità nazionali ed internazionali. «Noi stiamo 'accompagnando' questo grande lavoro di squadra che è partito ormai da qualche mese. Siamo anche noi ansiosi - conclude Zaccaria- di comunicare ogni dettaglio perchè l'evento si avvicina e la necessità di chiarimenti è sempre più frequente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA