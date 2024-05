«Sono fascista, sono contro delinquenti, stranieri e gay». Audio choc di un candidato alle amministrative in Puglia

«Sono fascista, sono della Lega, sono contro stranieri, delinquenti e gay (termine edulcorato, ndr)». È l'audio choc di un candidato alle amministrative di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Le frasi sono riportate, con tanto di audio, dalla pagina Instagram "San Severo Trash". Matteo Delle Vergini inoltra a qualcuno il proprio "santino" e poi si lascia andare a epiteti razzisti e omofobi. Immediatamente ritirata la sua candidatura, a sostegno di Margherita Di Pumpo (Fratelli d'Italia).

La reazione della candidata

«Sono venuta a conoscenza dell'audio nella tarda serata di ieri - dichiara la candidata sindaca - e sono immediatamente intervenuta per prendere le distanze.

Il candidato è fuori dalle liste che presenteremo domattina. C'è estrema indignazione verso affermazioni che non appartengono alla sottoscritta (peraltro insegnante e dirigente scolastica) e alla coalizione che rappresento. Sono rimasta allibita anche perchè mi propongo come immagine culturale e questi disvalori non mi appartengono». Sull'audio è intervenuto anche il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Michele Di Virgilio. «Prendiamo nettamente le distanze - spiega - e condanniamo in toto le sue affermazioni che non rappresentano affatto le idee e i valori del partito quali la difesa della famiglia e dei confini nazionali nell'alveo della democrazia».