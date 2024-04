A Bari Romito candidato sindaco: un leghista per il centrodestra

È Fabio Romito, 36 anni compiuti proprio oggi, consigliere regionale della Lega, il candidato sindaco di Bari scelto dalla coalizione di centrodestra. La decisione è stata presa dal coordinamento cittadino d'intesa con i vertici nazionali delle forze di coalizione.

Laureato in Giurisprudenza, nonostante la giovane età Romito è stato già assessore provinciale all'Istruzione nella giunta provinciale guidata da Francesco Schittulli. E' nella Lega dal 2018, dopo un passato in Forza Italia.

Gia lunedì il vicepremier Matteo Salvini, da Potenza (ha incontrato i candidati della Lega alle prossime regionali del 21 e 22 aprile), aveva rilanciato l’idea di un candidato leghista. «In Puglia – aveva detto - abbiamo già pronto il progetto e i nomi da condividere con il centrodestra unito.

E unito può vincere. Siamo agli ultimi giorni di rifinitura - ha aggiunto - e come Lega abbiamo messo a disposizione più di un nome per rilanciare una splendida città come Bari che oggi sta facendo il giro del mondo per problemi di mafia, voti comprati, sparatorie e non se lo merita».