Bari, chi sarà il candidato del centrodestra? Rumors su Sisto, c'è anche Dambruoso. Tutti i nomi

La coalizione di centrodestra ufficializzerà “a breve” il candidato sindaco per Bari, probabilmente precedendo le primarie degli avversari del centrosinistra fissate per domenica 7 aprile. Ma intanto la discussione negli ultimi giorni all’interno della coalizione avrebbe portato ad indirizzare la scelta su un personaggio politico di spicco piuttosto che su un tecnico. E i rumors conducono ora sul nome dell’attuale vice ministro della Giustizia, l’avvocato barese Francesco Paolo Sisto. Che la scelta sia stata praticamente fatta lo conferma una nota diffusa ieri dai coordinatori regionali pugliesi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Liberali e Riformisti N-Psi, ribadendo che la stessa scelta «sarà il risultato di un’analisi e una riflessione seria che la nostra coalizione ha portato avanti nelle ultime settimane». Si tratterà, si legge nella nota, di un candidato «forte, autorevole, in grado di dare certezze ad una comunità che ha bisogno di riscatto e di avere una maggioranza coesa e orgogliosa alla guida della città». I coordinatori regionali delle forze della coalizione spiegano di aver «ragionato su diverse figure, tutte estremamente credibili e valide». Poi, aggiungono nella stessa nota: «Siamo alle battute finali, nella certezza che la nostra scelta ricadrà sulla migliore proposta politica in grado di vincere le elezioni e dare entusiasmo a tutti coloro che si sentono alternativi al centrosinistra che ha governato in questi anni».

I nomi

Nella nota del centrodestra si sottolinea inoltre che «tutti gli amici che sono nella rosa -abbastanza nota- dei papabili (Fabio Romito, Filippo Melchiorre, Francesco Paolo Sisto e Stefano Dambruoso, ndr) sarebbero ottimi candidati, accomunati da profili e standing di altissimo spessore, ed è per questo che la nostra decisione sarà il frutto di un incastro di più considerazioni necessarie per vincere a Bari come in altri importanti Comuni della Puglia».

Secondo indiscrezioni, l’intesa nella coalizione sarebbe stata praticamente raggiunta nelle ultime ore (mancherebbero solo dei dettagli) virando sull’indirizzo che sembrava avere maggiori chances, quello cioè che portava ad una figura tecnica ma anche con esperienza politica, ovvero Stefano Dambruoso. Se, dando credito ai rumors, è vero che sarebbe salita prepotentemente la candidatura di Sisto, vorrà dire che si ritiene più opportuno contrastare il centrosinistra con una figura di altrettanto elevato spessore ma anche con un notevole bagaglio politico alle spalle. E se questa sarà la scelta ufficiale, vorrà dire certamente che gli eventi dell’ultimo mese che hanno calamitato l’attenzione su Bari, ovvero l’inchiesta giudiziaria denominata Codice interno, avranno avuto un peso non indifferente. E’ vero che Sisto è anche un noto professionista (avvocato, ha difeso più volte il Cav Berlusconi nei processi a suo carico), ma è anche da oltre 15 anni in Parlamento. Certo, se sarà lui il candidato sindaco di Bari per il centrodestra, c’è l’incompatibilità con l’attuale carica di vice ministro della Giustizia. Ma un discorso similare vale anche per un altro papabile, il senatore di Fratelli d’Italia e consigliere comunale uscente Filippo Melchiorre. Solo che quest’ultimo è stato eletto a Palazzo Madama nell’ottobre del 2022 in un collegio uninominale e, se dovesse accettare la candidatura, in quel collegio non lo sostituirebbe il primo dei non eletti ma si dovrebbe tornare a votare, con tutti i rischi che comporta una elezione suppletiva. Da tutte queste valutazioni sembra ormai definitivamente uscito di scena Romito, sul quale tre mesi fa si erano concentrate invece le attenzioni della coalizione, tanto che appariva il candidato in pectore con maggiori possibilità di successo. Ma le difficoltà nella scelta, e il sopraggiungere di eventi imprevisti e non solo politici, hanno spostato l’asse in un’altra direzione. Pochi giorni e tutti i dubbi saranno sciolti.