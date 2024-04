Centrosinistra, spunta il nome dell'ex parlamentare Colaianni per evitare la spaccatura Leccese-Laforgia

Nel centrosinistra potrebbe esserci una svolta per le comunali di Bari: è in corso un’assemblea della Convenzione, il cartello elettorale che sostiene la candidatura di Michele Laforgia, ma nel frattempo si fa insistente il nome di Nicola Colaianni, ex parlamentare: è stato proposto al Pd e Convenzione da Nichi Vendola e potrebbe mettere d’accordo le due aree del centrosinistra, tenendole unite.

«Mi è stata chiesta la disponibilità da Nichi Vendola che aveva ricevuto il mandato esplorativo sia di Laforgia sia di Leccese», le sue prime parole.