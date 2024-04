Arrestato un militare pugliese a Roma: alla guida di una moto senza targa è fuggito all'alt della polizia

Un giovane 20enne di Bitonto, militare in servizio a Roma, è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il giorno di Pasquetta il 20enne, in sella ad una moto da cross, senza targa – quindi non immatricolata – non si è fermato all’alt della polizia, ingaggiando un breve inseguimento.

Bloccato e arrestato

La Volante del commissariato è riuscito a bloccarlo, ma il giovane è andato addosso all’agente, che cercava di acchiapparlo, cercando di divincolarsi. In questi momenti concitati il giovane avrebbe schiacciato le gambe del poliziotto tra la moto e la portiera dell’auto di servizio. Il veicolo a due ruote è stato sequestrato. Il giovane, invece, dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà.