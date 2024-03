Aggredisce la compagna per strada e la trascina con l'auto: arrestato in Salento

Aggredisce la compagna in strada e la trascina con l'auto per alcuni metri, prima di essere fermato dall'intervento dei carabinieri. L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri su via Madonna del Pane a Novoli, con un 30enne di Carmiano, A.S., fermato dai militari del radiomobile di Campi Salentina e posto agli arresti domiciliari su disposizione del pm di turno.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno raccolto il racconto della vittima e di alcuni testimoni, l'uomo di Carmiano avrebbe raggiunto la compagna a Novoli sul posto di lavoro. Chiamata la ragazza all'esterno, il 30enne le avrebbe strappato il telefono di mano e da qui ne sarebbe derivato un litigio, terminato con l'aggressione denunciata dalla vittima. La donna messa in salvo dai carabinieri, è stata soccorsa dai sanitari del 118, e se la caverà con un prognosi di pochi giorni.

L'uomo, dopo le procedure di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.