Martina Franca, coppia agli arresti domiciliari: l'uomo aggredisce la moglie e finisce in carcere

Erano entrambi agli arresti domiciliari, marito e moglie. L'uomo, un pregiudicato di 43 anni, durante la detenzione domiciliare ha aggredito la moglie ed è tornato in carcere.

La violenza e poi l'arresto

E' accaduto a Martina Franca dove il 43enne, agli arresti domiciliari insieme alla moglie arrestati nell'ambito di una operazione antidroga, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Martina Franca in provincia di Taranto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'uomo era agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto nel 2019 nell'operazione antidroga chiamata «Gioventù Bruciata», coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce , che smantellò due distinti gruppi criminali che si erano divisi il mercato dello spaccio di droga nella cittadina della Valle d'Itria.

Qualche giorno fa i poliziotti sono intervenuti nell'abitazione dove il 43enne stava scontando la sua misura detentiva per la segnalazione di una lite in famiglia. Sul posto gli agenti hanno appreso dal racconto della moglie, anche lei coinvolta in quell'operazione di polizia ed agli arresti domiciliari, che questo episodio di violenza familiare era l'ultimo di una lunga serie di maltrattamenti subiti nella lunga convivenza, durante i quali spesso l'uomo era arrivato anche a minacciarla di morte. Pertanto, alla luce di questi ultimi episodi, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per il 43ennne pregiudicato l'allontanamento dalla casa familiare e il conseguente inasprimento della pena detentiva con il trasferimento in carcere.