Casarano, tra gli arrestati del blitz anche Davide Falcone, il fidanzato della ragazza trovata morta in casa con una sciarpa

Sono tredici in tutto gli arrestati del blitz di Casarano (esteso anche ad altri comuni del Salento). Tra loro due nomi "già noti" alle cronache di questi giorni, ma per motivi diversi. Antonio Amin Afendi, l'uomo ucciso appena sabato scorso e Davide Falcone, 35enne del posto. Quest'ultimo è il fidanzato di Roberta, una giovane del Nord Italia che proprio a Casarano era stata trovata morta.

Si era trattato di un gesto volontario. Aveva deciso, la giovane, di togliersi la vita con una sciarpa del Casarano, che le era stata donata proprio da Falcone. L'uomo - non indagato nella vicenda - è in carcere per l'inchiesta che ha portato al blitz questa mattina.