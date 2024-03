Casarano dice no alle mafie: la marcia dopo l'omicidio Afendi

La marcia si profila tra le più grandi organizzate nel Salento. Più di 40 le associazioni che partecipano al corteo a Casarano, provenienti da diversi paesi; presenti le scuole cittadine, le organizzazioni sindacali e degli imprenditori; le forze politiche locali e provinciali, i consiglieri regionali e i parlamentari salentini. Oltre sessanta sindaci che hanno aderito all'iniziativa. Con loro, anche esponenti del mondo della cultura e dell'antimafia come don Antonio Coluccia, originario di Specchia, prete simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità a Roma. La marcia dopo l'agguato criminale avvenuto in pieno giorno, in una zona centrale della città dove è stato ucciso Antonio Afendi.