In bici in Puglia a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica: il programma

Torna l'appuntamento con "La ricerca sui pedali", l’evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva, nata da un’idea di Oronzo De Tommaso, delegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre, padre di una ragazza con la fibrosi cistica, che ha fatto della passione per la bicicletta un volano per raccogliere fondi per la ricerca.

L'iniziativa

L’iniziativa charity, giunta alla quarta edizione, è patrocinata dalla Provincia di Brindisi, dai Comuni di Torre Santa Susanna, Latiano e Palo del Colle e dal Consorzio ATSBR4, con la media partnership di Idea Radio, Gazzetta del Mezzogiorno e Radio Ciccio Riccio. Quest’anno, la pedalata solidale attraverserà l’intero territorio pugliese dal 25 al 29 aprile per mantenere alta l’attenzione sulla malattia e sull’importanza del sostegno alla ricerca, lungo un percorso a tappe da Torre Santa Susanna (BR) ad Alberobello (BA). Insieme a Oronzo De Tommaso sulle due ruote ci saranno anche Rosario Grasso, volontario FFC Ricerca in Sicilia e Virginia Fiori, delegata FFC Ricerca a Firenze, entrambi ciclisti amatoriali, anch’essi con la fibrosi cistica, e Roberto Cau, delegato FFC Ricerca a Siniscola in Sardegna.

Chi partecipa

Con loro pedalerà per la prima volta anche un testimonial d’eccezione, Carlo Calcagni, colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano e atleta paralimpico pluripremiato, che solo due settimane fa ha vinto 3 medaglie d’oro al Grand Prix Internazionale di Atletica Paralimpica di Jesolo 2024 e 3 titoli di campione del mondo militare: «Il dono è un valore inestimabile, lo scopo ultimo della mia vita: cosa c'è di più grande del donarsi gratuitamente agli altri senza chiedere nulla in cambio? – dichiara Carlo Calcagni – Partecipando a questa iniziativa, posso donare il mio tempo a una causa importante e soprattutto contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca. Da malato, affetto da una grave patologia cronica, degenerativa e irreversibile, sono consapevole della centralità della ricerca e di quanto sia fondamentale sostenerla e finanziarla. E sono felice di farlo attraverso un veicolo di aggregazione, inclusione e solidarietà come lo sport, che mi ha salvato la vita, rendendomi forte e resiliente, insegnandomi che uniti si vince sempre e che le medaglie acquistano più valore se condivise per un obiettivo comune».

Il programma

La pedalata prenderà avvio giovedì 25 aprile con ritrovo alle ore 8:00 a Torre Santa Susanna, in piazza Umberto I, per il taglio del nastro con i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Brindisi, On.le Antonio Matarelli, del Sindaco di Torre Santa Susanna, On.le Michele Saccomanno e del Dott. Antonio Calabrese, Presidente del Consorzio ATS BR4. Alla partenza saranno presenti anche i volontari FFC Ricerca con stand di sensibilizzazione e raccolta fondi, gadget e clownterapia. Alle ore 9:30 i ciclisti si avvieranno ufficialmente accompagnati dalla ciclopedalata di “Era il cuore di Antonio Bianco a braccia aperte” e sulle note dell’inno d’Italia dei ragazzi del centro di aggregazione comunale “Il Cappellaio Matto” alla volta di Latiano, Mesagne, Brindisi e Grottaglie. Sempre il 25 aprile, alle ore 9:30, il Circolo Tennis di Brindisi promuoverà un torneo di doppio solidale a sostegno dell’iniziativa. Venerdì 26 aprile alla partenza da Grottaglie si unirà al team anche il campione di ciclismo Andrea Gurayev e insieme passeranno da Martina Franca con tappa all’Istituto scolastico Grassi per proseguire fino a Massafra. Sabato 27 aprile partenza da Massafra con tappe a Castellaneta, Gravina e arrivo ad Altamura con accoglienza del Sindaco. Domenica 28 aprile la giornata si aprirà con la visita al Centro FC di Cerignola con la partecipazione del Gruppo “SOS Sorriso Clownterapia Cerignola”. I ciclisti proseguiranno verso Stornara, Ortanova, Foggia, per giungere a San Giovanni Rotondo. Lunedì 29 aprile l’ultima giornata di tour ripartirà da Palo del Colle lungo le tappe di Acquaviva delle Fonti e San Michele di Bari, con arrivo previsto alle ore 16:00 ad Alberobello, in Largo Martellotta per la festa conclusiva. Ad ogni tappa, i ciclisti saranno accolti dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno FFC Ricerca, che per l’occasione promuoveranno eventi e iniziative di raccolta fondi e informazione sul territorio. Mercoledì 24 aprile, si terrà la charity dinner inaugurale alla “La casina dei nonni” di Oria, con la partecipazione della cantante Swami La Rosa, ragazza con FC, che ha partecipato al talent televisivo “Tu si que vales”.