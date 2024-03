Casarano, corteo per la legalità: associazioni, studenti, cittadini e istituzioni per dire no alla mafia Video Foto

Lungo le strade della città di Casarano centinaia di persone stanno sfilando in una marcia organizzata dall'amministrazione comunale contro tutte le mafie. Oltre sessanta sindaci che hanno aderito all'iniziativa. Con loro, anche esponenti del mondo della cultura e dell'antimafia come don Antonio Coluccia, originario di Specchia, prete simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità a Roma.

Questa terra, di recente, è stata ferita da un agguato criminale avvenuto in pieno giorno, in una zona centrale della città dove è stato ucciso Antonio Afendi.

La marcia si profila tra le più grandi organizzate nel Salento. Più di 40 le associazioni che partecipano, provenienti da diversi paesi; presenti le scuole cittadine, le organizzazioni sindacali e degli imprenditori; le forze politiche locali e provinciali, i consiglieri regionali e i parlamentari salentini.

Il corteo

Il corteo muove verso via Roma, piazza Indipendenza, via Lupo e terminerà in piazza Petracca lo stesso luogo dell'agguato mortale ad Antonio Afendi.

Sono previsti pochi interventi: il sindaco di Casarano, Ottavio De Nuzzo; don Coluccia e il rappresentante di Anci Puglia a nome dei sindaci sono quelli confermati. Tra le adesioni anche quella dei due licei della città: il "Vanini" e il "Levi-Montalcini".