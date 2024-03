Casarano, marcia per la legalità: una comunità intera per dire no alle mafie

Lungo le strade della città dicentinaia di persone stanno sfilando in una marcia organizzata dall'amministrazione comunale contro tutte le. Oltre sessanta sindaci che hanno aderito all'iniziativa. Con loro, anche esponenti del mondo della cultura e dell'antimafia come don Antonio Coluccia, originario di Specchia, prete simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità a Roma. Questa terra, di recente, è stata ferita da uncriminale avvenuto in pieno giorno, in una zona centrale della città dove è stato ucciso Antonio Afendi.